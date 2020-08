The New Mutants ABD gişesinde 3.1 milyon dolarla açılış yaptı

Kuzey Amerika salonlarının yavaşça yeniden başlamasıyla birlikte, X-Men projesi The New Mutants, cuma günü 2 bin 412 lokasyonda gösterime girdi ve 3,1 milyon dolarlık gişeyle açıldı. Beyazperde'in haberine göre bu ilk gün rakamı, Disney’in 7 ila 10 milyon dolarlık tahminine uygun bir hafta sonu açılışı anlamına geliyor. Yurt içi lokasyonların yaklaşık % 62'si şu anda açıkken, California, New York, New Jersey, Kuzey Carolina, Michigan, Maryland, New Mexico ve Arizona'nın bazı kısımları, pandemi nedeniyle kapanıştan sonra beş aydan fazla süredi kapalı.

Laura Kasırgası'ndan kaynaklanan hasar Arkansas, Louisiana ve Teksas'taki bazı yerleri kapattı. Disney, pandemi nedeniyle sinemaların ilk kez kapanmaya başladığı mart ayında, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Alice Braga, Henry Zaga ve Charlie Heaton'ın başrollerini paylaştığı The New Mutants'ı programından çıkardı. Disney'in Fox'tan miras aldığı film, başlangıçta 2018'de gösterime girmesi planlandığından beri defalarca ertelendi. X-Men çizgi roman serisine dayanan The New Mutants, beş genç mutantın, iradeleri dışında gizli bir tesiste mahsur kalmaları üzerine odaklanıyor. Josh Boone filmin yönetmenliğini üstlendi.



Bu hafta üç film daha açılış yaptı. Searchlight’ın tarihi dizisi The Personal History of David Copperfield, Orion Pictures’ın komedi devam filmi Bill & Ted Face the Music ve Picturehouse’un inanç temelli Fatima'sı izleyiciyle buluştu.

Bill & Ted, cuma günü 1007 sinemada 400 bin dolarla açıldı. Aynı gün premium kiralamayla online satışa da sunulduğu göz önüne alındığında sağlam bir rakam olarak değerlendirilebilir. Dev Patel'in başrolünü üstlendiği David Copperfield ise cuma günü 1360 sinemada 171 bin dolar kazandı.



Solstice Studios’un, başrolünü Russell Crowe'un oynadığı yol öfkesi gerilim filmi Unhinged, dağıtımcının ABD pazarına 600'den fazla tur eklemesiyle 2 bin 331 noktada gösterildi ve 840 bin dolar kazandı. Geçtiğimiz hafta sonu 4 milyon dolar kazanan Unhinged, mart ayından bu yana ilk büyük salon filmi oldu ve Kuzey Amerika'da 1823 mekanda oynadı.