Daha önce defalarca ertelenen The New Mutants filminin 28 Ağustos’ta vizyona gireceği duyuruldu.



X-Men spin-off‘u olan The New Mutants, 2017 yılında çekildiğinde birçok sinemasever tarafından ilgiyle karşılanmıştı.



Filmin oyuncu kadrosunda Anya-Taylor Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt ve Alice Braga gibi isimler yer alıyor.

THE NEW MUTANTS TANITIMI