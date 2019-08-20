Ryan Murphy'nin Netflix platformunda hayata geçirdiği ilk dizi olan The Politician, küçük yaşlardan itibaren ABD başkanı olma hırsını taşıyan Payton Hobart karakterini ekranlara getirecek.
İlk sezonda Payton'ın amacı uğruna lise hayatında yaptıklarını ve yaşadıklarını sarkastik bir dille anlatan yapımın başrolünde Ben Platt yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Dylan McDermott, Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Zoey Deutch, Lucy Boynton, Laura Dreyfuss, Bob Balaban, Rahne Jones ve Judith Light gibi isimler de bulunuyor.
Dizinin senaryosunda Murphy'nin yanı sıra, Brad Falchuk ve Ian Brennan kaleme aldı. Dizinin ilk sezonu 27 Eylül’de Netflix’te seyirciyle buluşacak.
The Politician'dan ilk fragman
Sanat
Netflix'in yeni sezon dizilerinden The Politician’dan ilk fragman görücüye çıktı.
Ryan Murphy'nin Netflix platformunda hayata geçirdiği ilk dizi olan The Politician, küçük yaşlardan itibaren ABD başkanı olma hırsını taşıyan Payton Hobart karakterini ekranlara getirecek.