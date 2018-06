DİZİ HAKKINDA ÖZEL HABER Netflix’in ilk Danimarka dizisi The Rain başlıyor (The Rain oyuncularından ipuçları)

Netflix, ilk Danimarka orijinal yapımı The Rain'in ikinci sezonunu duyurdu. Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen ve Christian Potalivo tarafından hayata geçirilen The Rain, ilk sezonuyla Amerika, İngiltere, Brezilya, Fransa ve Almanya başta olmak üzere küresel çapta büyük başarı elde etti. Yıl sonuna doğru çekimlerine başlanması planlanan ikinci sezonun 2019'da gösterime girmesi planlanıyor.



Netflix Uluslararası Orijinal Yapımlar Başkan Yardımcısı Kelly Luegenbiehl şöyle konuştu: "Yeni bir sezon için böylesine yetenekli bir kadro ve başarılı ekibimizle yeniden bir araya gelmekten ötürü son derece heyecanlıyız. İnsanlar ve aralarındaki ilişkileri konu alan The Rain, aynı zamanda evrensel konulara da değiniyor. İlk sezonun dünya çapında bir izleyici kitlesine ulaşması, güçlü hikayelerin sınırları aşabileceğini bir kez daha ortaya koyuyor."



Dizinin senaristi ve yapımcı ortağı Jannik Tai Mosholt şöyle dedi: "Dizinin izleyicilerden aldığı tepkiler ve gösterdiği başarıdan dolayı çok mutluyuz. İkinci bir sezon için gerçekten çok heyecanlıyız. Karakterlerimiz hakkında daha anlatacak çok fazla hikaye ve onların dünyaları hakkında keşfedilecek çok şey var. Tüm bunları izleyicimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.”



Miso Film'in ortağı Peter Bose ekledi: "The Rain hakkında harika geri dönüşler aldık ve ikinci sezon için Netflix ile işbirliği yapmaktan ötürü gurur duyuyoruz.”



The Rain'in yaratıcıları; Jannik Tai Mosholt (Borgen, Rita, Follow the Money), Esben Toft Jacobsen (The Great Bear, Beyond Beyond) ve Christian Potalivo (Dicte, The New Tenants, Long Story Short).



Oyuncu kadrosunda ise Alba August (Reliance, Jordskott ve Unga Astrid), Mikkel Boe Følsgaard (A Royal Affair, The Legacy), Lucas Lynggaard Tønnesen (Tidsrejsen, Department Q: The Keeper of Lost Causes), Lars Simonsen (The Bridge, Brotherhood), Iben Hjejle (Dicte, High Fidelity), Angela Bundalovic (Dark Horse, Blood Sisters), Sonny Lindberg (The Legacy, Anti), Jessica Dinnage (The Guilty, The Man), Lukas Løkken (One-Two-Three Now!) ve Johannes Kuhnke (Force Majeure) yer alıyor.



THE RAIN'DEN ÖZEL VİDEO