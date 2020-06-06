The Royal Opera House online konserle dönüyor

Salgın dolayısıyla yaklaşık üç aydır kapıları kapalı olan İngiltere’deki The Royal Opera House, önümüzdeki hafta ilk canlı performanslara ev sahipliği yapacak.

06.06.2020 - 12:18

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Dünyada 6 milyon 800 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs nedeniyle kapılarını kapatan The Royal Opera House online konserle dönüyor. The Guardian’da yer alan habere göre 13 Haziran’da Londra’nın ünlü sahnesinde gerçekleşecek üç serideki ilk konser, Radio3 ve kurumun Youtube ile Facebook hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Bu ücretsiz etkinlikte müzisyen Loise Alder, Toby Spence ve Gerald Finley, Wayne McGregor’ın koreografisiyle dünya prömiyerini yapacak. 20 ve 27 Haziran’da henüz ayrıntıları açıklanmayan performanslar ise 4.99 sterline yine canlı olarak izlenebilecek.

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