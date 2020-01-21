The Simpsons'ta Apu sesine veda

ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons'ta (1989-) bir devrin sonu geldi. Apu Nahasapeemapetilon sesine veda etti.

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Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı Hank Azaria, 1989'dan beri devam eden The Simspsons'taki (Simpson Ailesi) Apu Nahasapeemapetilon karakterini artık seslendirmeyeceğini açıkladı.

DEĞİŞİKLİK YOKSA SES DE YOK

Hint bir göçmen olan Apu, bir süredir ırkçlıkı tartışmalarına neden olmuştu. Guardian'da yer alan habere göre Azaria "Kararı birlikte verdik ve doğru olan buydu. Karakterde bir değişiklik yapılmadığı sürece seslendirleyeceğim" diyerek açıklama yaptı. 

Hank Azaria dizide ayrıca  barmen Moe Szyslak ve komiser Wiggum'u seslendiriyor Hank Azaria dizide ayrıca  barmen Moe Szyslak ve komiser Wiggum'u seslendiriyor

Apu karakteriyle ilgili ırkçılık eleştirisi, komedyen Hari Kondabolu'nun da 2017'de çektiği The Problem with Apu belgeseliyle artmıştı. Kondabolu, Apu karakterinin Günay Asya'dan gelen insanlanrın olumsuz stereotiplerini yansıttığını savunmuştu.

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