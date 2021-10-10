The Sopranos’un Türkiye uyarlaması geliyor

Amerikan yapımı The Sopranos dizisinin Türkiye uyarlaması için gerekli lisansların alındığı açıklandı. Dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenen dizi, yayın hayatını boyunca 21 Emmy ödülü kazanmıştı.

Haberler 10.10.2021 - 11:29

The Sopranos’un Türkiye uyarlaması geliyor

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1999-2007 yılları arasında altı sezon boyunca ekranlara gelen sinin-johnny-sopranosu-joseph-siravo-hayatini-kaybetti,PdB6T5QKRU6pmhjWjiWaEw" target="_blank" data-mce-href="https://www.ntv.com.tr/sanat/the-sopranos-sinin-johnny-sopranosu-joseph-siravo-hayatini-kaybetti,PdB6T5QKRU6pmhjWjiWaEw">The Sopranos sinde New Jersey’li mafya lideri Tony Soprano’nun hayatından bir kesit anlatılıyor.

Dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenen yapım, yayın hayatını boyunca 21 Emmy ödülü kazanmıştı. Bir başka kült yapım Game of Thrones gelene kadar HBO’nun gelmiş geçmiş en çok izlenen si unvanını korumuştu.

Ranini.tv’nin haberine göre Ay Yapım şirketi, The Sopranos’un yerli uyarlaması için gereken lisansı aldı. Dizi için son olarak BluTV’de ekrana gelen İlk ve Son sini hazırlayan Hakan Bonomo’nun kolları sıvadığı bildirildi.

ŞAFAK SEZER'Lİ VERSİYONU ÇEKİLMİŞTİ

The Sopranos daha önce Süreç Film imzasıyla da uyarlanmış, ancak Show TV’de ekrana gelen ve komedyen Şafak Sezer’in başrolünde yer aldığı Altındağlı sinin ömrü çok kısa sürmüştü.

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