The Suicide Squad ve Guardians of The Galaxy 3'ün vizyon tarihleri değişmeyecek

Açıklamalarda bulunan The Suicide Squad ve Guardians of The Galaxy 3'ün yönetmeni James Gunn, filmlerinin vizyon tarihlerinde bir erteleme olmayacağını ifade etti.

13.04.2020 - 14:43

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Hem Marvel hem de DC ile anlaşması olan yönetmen James Gunn, filmlerinin gelecekleriyle ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Tüm dünyada büyük bir etki yaratan ve sinema sektörünün durmasına neden olan corona virüs salgını nedeniyle The Suicide Squad ve Guardians of The Galaxy 3'ün vizyonunun ertelenmeyeceği açıklandı.

James Gunn, The Suicide Squad filminin çekimlerini corona virüs salgınından önce bitirmeyi başarmıştı.

The Suicide Squad'ın vizyon tarihi 6 Ağustos 2021 olarak belirlenirken, Guardians of The Galaxy de 2021 yılı içerisinde seyirciyle buluşacak.

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