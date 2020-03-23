The Walking Dead: World Beyond’un yayın tarihi de ertelendi

Yapılan açıklamaya göre The Walking Dead'in spin-off projesinin ertelendiği duyuruldu.

23.03.2020 - 16:43 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 16:53

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AMC'nin yeni Walking Dead spin-off'unun 12 Nisan Pazar yapılması planlanan prömiyer tarihi ertelendi.

Geçtiğimiz hafta AMC, diğer Walking Dead projesi Fear the Walking Dead'i ve orijinal serinin 11. sezon çalışmalarını askıya aldığını açıklamıştı.

The Walking Dead: World Beyond tarafından yaratılan ilk neslin, kıyamet sonrası dünyada ortaya çıkan ilk kuşağa odaklanacağı duyurulmuştu.

Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella ve Julia Ormond serinin yıldızları olacak.

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