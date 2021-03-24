The Walking Dead yaratıcısı Robert Kirkman film hakkında konuştu

11. sezonuyla seyirciye veda edecek olan The Walking Dead dizisinin yaratıcısı Robert Kirkman projenin filmi hakkında konuştu. Kirkman, filmin, diziden çok daha farklı olacağını aktardı.

24.03.2021 - 13:03

The Walking Dead yaratıcısı Robert Kirkman film hakkında konuştu

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The Walking Dead'in yaratıcısı Robert Kirkman, baş kahraman Rick Grimes'a dair (Andrew Lincoln) filmin, diziden çok daha farklı olacağını dile getirdi.

Kirkman, ComicBook'a verdiği röportajda filme ve diziyle arasındaki farklara dair konuştu: "Bence dizi daha çok bir grup, filmse daha çok bir Rick hikayesi. Dolayısıyla Rick'e karakter olarak daha fazla odaklanmanın ve onunla daha fazla şey yapmanın gerçekten harika olduğunu düşünüyorum. Bence çok farklı bir TWD hikayesi olacak ve bu gerçekten heyecan verici."

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