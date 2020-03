The Walking Dead’in 10. sezon finali corona virüs nedeniyle ertelendi

Dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan The Walking Dead dizisinin yaklaşan 10. sezon finali, corona virüs salgını nedeniyle ertelendi. Dizinin finalinin 12 Nisan'da yayınlanması planlanıyordu.



AMC kanalından yapılan açıklamada, “Güncel olaylar dizinin 10. sezon finalinin post prodüksiyonunu tamamlamayı imkansız hale getirdi. Bu nedenle bu sezon, 5 Nisan'daki 15. bölümle sona erecek. Planlanan final bölümü ise yıl içinde özel bir bölüm olarak ortaya çıkacak” denildi.



Önceki gün The Walking Dead'in spin-off projesinin de 12 Nisan Pazar günü yapılması planlanan prömiyer tarihinin ertelendiği duyurulmuştu. Ayrıca diğer Walking Dead projesi Fear the Walking Dead'in ve orijinal serinin 11. sezon çalışmalarının askıya alındığı açıklanmıştı.