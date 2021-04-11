The Walking Dead'in yıldızı Jeffrey Dean Morgan'ın eşinin ardından oğlu da ekibe dahil oluyor

11.04.2021 - 17:20
The Walking Dead'in 24 bölümden oluşacak final sezonunun çekimleri ABD'nin Georgia eyaletinin Senoia kentinde halihazırda devam ediyor.
dizinin yıldızı Jeffrey Dean Morgan şu ifadeleri kullandı: 11 yaşındaki oğlum Gus Morgan 5. bölümde öne çıkan bir zombi olacak. Sette olabilmek için Covid testi yaptırıyor. Çok heyecanlı. Bugün zombi makyajı yaptığımız son anı hatırladım. O bir zombi olacak, her şeyi yaptıracak ve dizide küçük, havalı bir rol oynayacak. Ona en son zombi makyajı yaptığımızda aynadaki yansımasına bakıp kendinden geçerek gülmüştü."