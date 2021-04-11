The Walking Dead'in yıldızı Jeffrey Dean Morgan'ın eşinin ardından oğlu da ekibe dahil oluyor

The Walking Dead'in sevilen karakteri Negan'ı canlandıran Jeffrey Dean Morgan, eşinin ardından oğlunun da zombi dizisinin kadrosuna katılacağını açıkladı.

11.04.2021 - 17:20

The Walking Dead'in yıldızı Jeffrey Dean Morgan'ın eşinin ardından oğlu da ekibe dahil oluyor

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The Walking Dead'in 24 bölümden oluşacak final sezonunun çekimleri ABD'nin Georgia eyaletinin Senoia kentinde halihazırda devam ediyor.

dizinin yıldızı Jeffrey Dean Morgan şu ifadeleri kullandı: 11 yaşındaki oğlum Gus Morgan 5. bölümde öne çıkan bir zombi olacak. Sette olabilmek için Covid testi yaptırıyor. Çok heyecanlı. Bugün zombi makyajı yaptığımız son anı hatırladım. O bir zombi olacak, her şeyi yaptıracak ve dizide küçük, havalı bir rol oynayacak. Ona en son zombi makyajı yaptığımızda aynadaki yansımasına bakıp kendinden geçerek gülmüştü."

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