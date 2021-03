The Weeknd, bundan sonra Grammy Müzik Ödülleri'ni boykot edeceğini açıkladı

New York Times'a açıklamada bulunan The Weeknd, "Gizli komiteler yüzünden müziğimi bundan sonra Grammy Ödülleri'ne sunmayacağım" dedi.

CEVAP GECİKMEDİ



The Weeknd'in açıklamasına yanıt veren Grammy Ödülleri'ni dağıtan Kayıt Akademisi Geçici Başkanı Harvey Mason Jr. ise "Birileri üzgün olduğunda hepimiz hayal kırıklığına uğruyoruz ancak sürekli olarak geliştiğimizi söyleyelim. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi ödül verme sürecimizi iyileştirmek için kendimize eleştirel gözle bakacağız" dedi.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERDİ



The Weeknd son albümü After Hours çıktıktan sonra albümden Blinding Lights ve Heartless şarkılarının Top 100 listelerinde öne çıkmasına rağmen 2021 Grammy Ödülleri'nde herhangi bir adaylığı olmamasına tepki göstermişti.



Üç Grammy ödülü bulunan şarkıcı, tepkisinin ardından "Kişisel olarak artık umursamıyorum. Şu an benim için hiçbir anlamı olmayan üç Grammy'm var" demişti.



Menajerimi Ara 29. yeni bölüm fragmanı