The Weeknd'in yeni albümü Dawn FM yayınlandı

Kanadalı şarkıcı The Weeknd yeni albümünün yayınlandığı müjdesini hayranlarıyla paylaştı.

Ünlü şarkıcının hayranları 2020'de yayınlanan After Hours albümünden sonra yeni albümü beklemeye koyulmuştu. 31 yaşındaki yıldız 2022'nin ilk günlerinde yeni albümünü hayranlarıyla buluşturdu.

16 şarkıdan oluşan Dawn FM'in kapağında şarkıcı, yaşlandırılmış bir haliyle yer alıyor. The Weeknd'in albümde Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never, ve Jim Carrey gibi birçok ünlü isimle çalıştı.

JIM CARREY'LE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

4 Ocak'ta albümün bu hafta yayınlanacağı haberini Twitter'dan da duyuran ünlü aktör Jim Carrey, "Albümü dün gece dinledim. Derin ve zarifti ve beni odanın içinde dans ettirdi. Senfonisinde bir rol oynamaktan heyecan duyuyorum" dedi.

The Weeknd ise Carrey'nin bu paylaşımına "bunun bir parçası olduğun için teşekkür ederim. Kısmet" diye cevap verdi.

Albümde yer alan şarkılar şöyle:

1.Dawn FM

2.Gasoline

3.How Do I Make You Love Me?

4.Take My Breath

5.Sacrifice

6.A Tale by Quincy

7.Out of Time

8.Here We Go… Again

9.Best Friends

10.Is There Someone Else?

11.Starry Eyes

12.Every Angel Is Terrifying

13.Don’t Break My Heart

14.I Heard You’re Married

15.Less Than Zero

16.Phantom Regret by Jim

The Weeknd bir kaç gün öncede albümdeki şarkıları kısa tanıtımına yer verilen bir video paylaşmıştı.