The Witcher ikinci sezon onayını aldı

Başrollerinde Henry Cavill, Anya Chalotra ve Freya Allan’ın yer aldığı fantastik dizi The Witcher'ın sorumlusu Lauren Schmidt Hissrich "İzleyiciler daha ilk sezonu bile izlemeden ikinci sezon onayını duyurmaktan dolayı son derece heyecanlıyım" dedi.

"SABIRSIZLANIYORUZ"





Hissrich "Muhteşem kadromuz ve ekibimizle Geralt, Yennefer ve Ciri'nin hikayelerini anlatmaya devam etmek üzere The Witcher'ın dünyasına dönmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu

Superman karakteriyle tanınan Henry Cavill, Mission: Impossible'daki rolüyle çok konuşuldu

8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK



2021 yılında yayınlanacak ikinci sezonun çekimleri 2020’nin başında Londra’da başlayacak. Başrollerde yine Geralt of Rivia rolünde Henry Cavill, Yennefer rolünde Anya Chalotra ve Ciri rolünde Freya Allan yer alacak. The Witcher ikinci sezon 8 bölümden oluşacak.

Isobel Laidler, Gábor Perei ve Anya Chalotra

THE WITCHER'IN KONUSU



Dünyaca ünlü kitap dizisinden uyarlanan The Witcher destansı bir ailenin epik öyküsünü konu alıyor. Yalnız bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt, insanların yaratıklardan bile daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensesle karşılaştırır. Üçlü, artık her geçen gün daha da vahşi hale gelen bu kıtada birlikte yürümeyi öğrenmelidir.

The Witcher fragmanı