Thom Yorke'tan karantina günlerinde yeni şarkı sürprizi

Dünyaca ünlü alternatif rock grubu Radiohead'in solisti Thom Yorke, corona virüs salgını nedeniyle ev karantinasındayken hayranlarına sürpriz yaparak yeni şarkısını canlı yayında evinden çaldı.



Corona virüs salgını nedeniyle talk show programı The Tonight Show’u evinden sürdüren Jimmy Fallon, dün akşam internet üzerinden Thom Yorke'u ağırladı. Yorke, Plasticine Figures adlı yeni şarkısını ilk kez bu programda seslendirdi.



Yorke, yayından sonra şarkının sözleri ve akorlarının yazdığı bir kağıdı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yorke, üçüncü solo albümü Anima'yı geçen haziran ayında çıkarmış, bu baharda da turneye çıkmayı planlamıştı. Ancak salgın nedeniyle turne iptal olmuştu.



Öte yandan Radiohead, konser kayıtlarını YouTube üzerinden yayınlıyor.