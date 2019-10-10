Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Tieion Antik Kenti'nde 2007'de bulunan Roma tapınağının gün yüzüne çıkarılması için arkeolojik çalışmalar devam ediyor.



Filyos beldesinde yer alan Tieion Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Ereğli Müze Müdürlüğü işbirliğindeki kazı çalışmaları 13 yıl önce başladı.



Kazı çalışmalarıyla, kentin yüksek bölgesinde bulunan ve milattan sonra 2. yüzyılın başlarına tarihlendirilen 6 sütunlu Roma tapınağının bir bölümünün, planlanan projelerle bölge turizmine kazandırılması amaçlanıyor.



Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tieion Antik Kenti kazı bilimsel koordinatörü Doç. Dr. Şahin Yıldırım, antik kentin önemli yapılarından Roma tapınağında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

TAPINAK TURİZME KAZANDIRILACAK



Tapınaktaki ilk çalışmaların 2007'de gerçekleştirildiğini anlatan Yıldırım, "Burası, akropolde bulunmasından dolayı kentin en önemli yapısı konumunda. Ancak geçirdiği depremler ve sonrasında tarihi süreçteki savaşlar ve tahribatlardan oldukça etkilenmiş durumda. Akropolün çevresinin Bizans döneminde surlarla çevrelenmesinden dolayı, buradaki mermerler, başlıklar ve diğer yapı elemanlarının çok önemli bir bölümü eritilerek kireç haline getirilmiş" diye konuştu.



Yıldırım, bu yapıyı turizme kazandırmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Bu yapı üzerinde geçen yıl bir restorasyon projesi hazırladık, kısmi bir ayağa kaldırma uygulaması hazırlıyoruz. Süreç olumlu gerçekleşirse kentin en önemli yapısı konumunda olan tapınağın bir bölümünü, herkesin görebileceği şekilde ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Bu amaçla bu yıl özellikle tapınak alanında yeniden bir çalışma başlattık. Bu, bir ay kadar sürecek. Sonrasında oluşturulacak restorasyon projesiyle buranın ziyarete açılmasını planlıyoruz."



"ÇALIŞMALAR BİR YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK"

Bölgede yaptıkları restorasyon ve çevre düzenlemesiyle ilgili olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:



"Önceleri ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çok şey yoktu. Ancak yaptığımız çevre düzenlemesiyle ziyaretçi sayısının 20 katın üzerinde arttığını gördük. Güzergahtaki tapınağın da programa alınmasının, kentin turizmine ve arkeolojisine büyük katkı sağlayacağını düşündük. Kent için en önemli projelerden birisi bu. Beklediğimiz gibi olursa yaklaşık 1 yıl içinde buradaki çalışmalar tamamlanmış olacak."