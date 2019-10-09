UNESCO'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA), Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu (IFLA) ve UNESCO temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulunun tavsiyesiyle Tiflis'in UNESCO 2021 Dünya Kitap Başkenti olduğunu ilan ettiği belirtildi.

UNVANI ALAN 21. KENT



Tiflis'teki etkinliklerin Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü olan 23 Nisan 2021'de başlayacağı ve yıl boyunca devam edeceği bilgisi paylaşılan açıklamada, Tiflis'in bu unvanı alan 21'inci kent olduğu kaydedildi.

DÜNYA KİTAP BAŞKENTLERİ



UNESCO tarafından 2001'den bu yana verilen bu unvana şu ana kadar Madrid (2001), İskenderiye (2002), Yeni Delhi (2003), Anvers (2004), Montreal (2005), Turin (2006), Bogota (2007), Amsterdam (2008), Beyrut (2009), Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011), Erivan (2012), Bangkok (2013), Port Harcourt (2014), Incheon (2015), Wroclaw (2016), Conakry (2017), Atina (2018), Sharjah (2019) ve Kuala Lumpur (2020) kentleri sahip oldu.

