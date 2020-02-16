Tilda Swinton Parazit dizisinde başrolde oynayacak

2020 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçilerek, Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir yapım olarak bu ödülü kazanan film olan Parazit (Parasite), daha önce de dünya çapında pek çok ödül kazandı.

2010'LARIN EN İYİLERİ ARASINDA

Altın Küre ve SAG Ödülleri’ne de damga vuran Güney Kore yapımı film, pek çok eleştirmen tarafından sadece 2019’un değil 2010’ların da en iyi filmleri arasında gösterildi.

BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Oscar ödülleri öncesi filmi, dizi olarak uyurlamak için hazırlıklara başlayan HBO, çalışmalarını hızlandırdı. Yapım aşamasındaki projede Mark Ruffalo’nun ardından Tilda Swinton'ın da başrolde oynayacağı iddia edildi.

KIM CHUNG-SOOK'U CANLANDIRACAK



Yönetmen Bong Joon-ho ile daha önce Snowpiercer ve Okja’da çalışan Swinton'ın, Jang Hye-jin’in hayat verdiği, sonradan evin hizmetçisi olan ailenin annesi Kim Chung-sook ’u canlandıracağı iddia edildi.

5-6 BÖLÜM OLMASI PLANLANIYOR



Parazit’in Oscarlı yönetmeni Bong Joon ho dizi için Oscarlı senarist Adam McKay’le işbirliği yapacak. Orijinal filmin Oscar'lı senaryosunu temel alacak dizinin 5 ya da 6 bölüm olması planlanıyor.

