Büyük Budapeşte Oteli, Tenenbaum Ailesi, Yaman Tilki, Moonrise Kingdom gibi unutulmaz filmlerle tanınan yönetmen Wes Anderson’ın yeni filmi The French Dispatch’in oyuncu kadrosuna genç yıldız Timothée Chalamet dahil oldu. 22 yaşındaki Chalamet, Beni Adınla Çağır filmindeki performansıyla bu yıl Oscar ve Altın Küre’ye aday gösterildi.



Filmin halihazırda yıldız isimlerle kurulu oyuncu kadrosunda Wes Anderson filmlerinin vazgeçilmez ismi Bill Murray, Oscar ödüllü Tilda Swinton, Köpek Adası’nda yönetmenle ikinci kez bir araya gelen iki Oscar sahibi Frances McDormand, 2001 yılında Trafik ile Oscar kazanan Benicio Del Toro, James Bond dizisinde ikinci kez rol alacağı öğrenilen Fransız aktris Léa Seydoux ve Westworld dizisinin iki Emmy adayı yıldızı Jeffrey Wright yer alıyor.

1950'LERİ ANLATIYOR



The French Dispatch filminin senaryosuna dair detaylar henüz paylaşılmasa da filmin 1950’li yılların Paris’indeki bir Amerikan gazete bürosunda çalışan gazetecilere odaklandığı biliniyor.



Filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.