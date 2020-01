Timothee Chalamet, Bob Dylan'ı oynayacak

Son olarak Christian Bale ve Matt Damon başrollü Ford V. Ferrari ile adından söz ettiren James Mangold'un yeni projesi bir Bob Dylan biyografik filmi olacak.



James Mangold, müzik dünyasının ikonik isimlerinden Bob Dylan‘ın gençlik yıllarına odaklanacak yeni biyografi filminde Nobel ödüllü usta sanatçıya, son yıllarda adından sıkça söz ettiren Timothee Chalamet hayat verecek.



Chalamet'nin yıldızı ilk olarak Call Me By Your Name ile parlamış, Lady Bird ile sinemada daha çok görüleceğinin garantisini vermiş ve Beautiful Boy, A Rainy Day In New York gibi filmlerle oyunculuk konusunda dikkatleri üzerine çekmişti.

Timothee Chalamet