Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, müzikle geçen 50 yılını sahnede kutladı.



Most-Uniq Açıkhava Konserleri'nde hayranlarıyla buluşan usta sanatçı, konseri izlemeye gelenlere teşekkür etti.



Selçuk, "Hepiniz hoş geldiniz. Ne güzel, yarım asır sonra tekrar birlikteyiz. İnşallah 25 ya da 50 yıl sonra ben yoğun bakımda olduğumda benim için dua edersiniz. Havlu atmak yok arkadaşlar. Dik durmaya devam" diye konuştu.



Konsere Ümit Yaşar Oğuzcan'ın "Böyledir Akşamları İstanbul'un" eseriyle başlayan sanatçı, Orhan Veli Kanık'ın "Hürriyete Doğru", Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Son Aşık", Orhan Veli Kanık'ın "Pireli Şiir", Nazım Hikmet'in "Memet", Attila İlhan'ın "Böyle Bir Sevmek", Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Sen Neredesin" isimli eserlerinin de aralarında bulunduğu, kendi bestelerinden oluşan geniş bir repertuvarı yorumladı.

Ümit Yaşar Oğuzcan'ın "Beyaz Güvercin" adlı eserini seslendirirken sanatçıya bir dansçı da eşlik etti.



Şarkıların çoğunda piyanosunu çalan Selçuk, babası Münir Nurettin Selçuk'un eserlerine de konserde yer verdi. İki saati aşkın süre sahnede kalan sanatçıya sevenleri yoğun ilgi gösterdi.