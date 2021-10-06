Tina Turner bütün şarkılarının haklarını BMG'ye sattı

Müziğin yaşayan efsanelerinden Tina Turner, büyük bir anlaşmaya imza attı. 81 yaşındaki Amerikalı müzisyen, albümlerinin ve şarkılarının haklarını BMG müzik şirketine sattı. ‘Rock and Roll'un Kraliçesi’ olarak adlandırılan şarkıcının 60 yıllık kariyerinde söylediği şarkıları ve yazdığı parçalardan elde edilecek gelirin yanı sıra isminin yönetimi, imajı ve yapımlarda benzerliğinin kullanım hakkı da artık BMG şirketinde.



Turner’ın müzik katalogunda Private Dancer ve Break Every Rule’un da aralarında yer aldığı 10 stüdyo albümü, iki canlı albüm, iki film müziği albümü ve beş derleme albüm bulunuyor.



Satış için BMG'nin tarihinde tek bir sanatçının hakları için gerçekleştirdiği en büyük ödemeyi yaptığı belirtildi. Ödenen miktarın ne olduğu hakkında bir açıklama yapılmadı.



BMG’den yapılan açıklamada, ''Tina Turner'ın müzik yolculuğu gerçek anlamda dünyanın çeşitli noktalarında yüz milyonlarca kişiye ilham verdi ve hala yeni insanlara ulaşmaya devam ediyor'' denildi.



Warner Music, Turner’ın 80'lerin başında solo kariyerine başlamasından bu yana elindeki kayıtlardaki payını koruyarak şarkıcının plak şirketi olmaya devam edecek.

TINA TURNER'IN BELGESELİ ÇEKİLDİ