Titanik Müzesi'ndeki buzdağı ziyaretçilerin üzerine devrildi

ABD’nin Tennessee eyaletinde bulunan Titanik Müzesi'ndeki dekor buzdağının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İHA - ntv.com.tr 04.08.2021 - 09:22 | Son Güncelleme : 04.08.2021 - 09:23

Titanik Müzesi'ndeki buzdağı ziyaretçilerin üzerine devrildi

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ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Pigeon Forge ilçesinde bulunan Titanik Müzesi'ndeki dekor buzdağı ziyaretçilerin üzerine devrildi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Müzenin sahipleri olan Mary Kellogg Joslyn ve John Joslyn, kazanın pazartesi günü meydana geldiğini belirterek, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay nedeniyle pazartesi günü kapatılan müze, dün yeniden ziyaretçilere açıldı. 

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