Titanik’ten kurtulan Dr. Besim Ömer Akalın’a ait eser yayınlandı

Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaptığı çalışmalarla tanınan ve Cumhuriyet’in ilanından sonra iki kez Bilecik Mebusu olarak Meclis’e giren Dr. Besim Ömer Akalın’a ait “Sıhhıye-i Askeriye ve Umumiyede Tayyarelerden Edilecek İstifade” isimli eser, bir asır sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından günümüz Türkçesi ile yeniden yayınlandı.



Milliyet'te yer alan habere göre; Sağlık ve havacılık tarihine ışık tutan ilk eser özelliğini taşıyan kitapta, Osmanlı döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak savaş ve ekonomik koşullar nedeniyle bir türlü gerçekleştirilemeyen havadan hasta nakline ilişkin proje ve bilgiler yer alıyor. Fransızların Birinci Dünya Savaşı sırasında Deyrezor ve Halep’teki yaralıları Şam’a naklettikleri sıhhıye uçaklarının fotoğraf ve detaylarının bulunduğu kitapta ayrıca Besim Ömer’in Osmanlı sağlık sistemi için düşündüğü havadan hasta nakli projesine ilişkin fikirleri de yer alıyor.



Akalın, Londra’da 1907’de gerçekleşen 8. Uluslararası Kızılhaç kongresinde Osmanlı Devleti temsilcisi olarak Kızılay’ın bugünkü ambleminin benimsenmesini kabul ettiren, 1912’de ise Washington’da gerçekleşecek konferansa Osmanlı Devleti’ni temsilen katılmak üzere Southampton limanındaki Titanik gemisine doğru yola çıkmış ancak hava muhalefeti nedeniyle bu gemiye binememişti.

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