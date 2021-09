Tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku hayatını kaybetti

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nde uzun yıllar eğitim verdikten sonra 2018'de emekliye ayrılan tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku'nun bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Nutku yaşam mücadelesini kaybetti.



Tiyatro üzerine kitapları bulanan Hülya Nutku, 2019 yılında yaşamını yitiren tiyatrocu, şair ve yazar Prof. Dr. Özdemir Nutku ile evliydi.

PROF.DR. HÜLYA NUTKU KİMDİR?



1953 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Hülya Nutku Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini İşçi Tiyatroları ve İsmet Küntay’ın 403. Kilometre Oyunu (1974) adlı lisans tezi ile bitirdi. Ankara Devlet Konservatuvarında Tiyatro Eğitimi (1976) adlı tezi ile yüksek lisans, Tarihsel Dram ve Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Tarihsel Dram Modelleri (1983) adlı tezi ile doktora yaptı.

Çalışmalarını, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak sürdürdü. 2001 yılında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde ders vermek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere bir yıl süreyle görevlendirildi.

ÜNLÜ İSİMLER YASA BOĞULDU



Hülya Nutku'nun Dokuz Eylül Üniversitesi'nden öğrencileri Engin Altan Düzyatan, Rıza Kocaoğlu, Şebnem Bozoklu ve Burak Altay gibi oyuncular üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.



ENGİN ALTAN DÜZYATAN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Düzyatan, "Ahh canım hocam... Çok değerli Hülya Nutku Hoca'yı kaybettik. Çok üzgünüm..." ifadelerini kullandı.



RIZA KOCAOĞLU: ÇOK BÜYÜK BİR TİYATRO İNSANINI KAYBETTİK

Rıza Kocaoğlu, gönderisine, "Canımın öğretmenimiz Hülya Nutku, kardeşimiz Zeynep Nutku'nun annesi, bizim de Türk tiyatrosunun da üzerinde emeği çok büyük bir tiyatro insanını kaybettik. Çok üzgünüm, devrin daim olsun öğretmenim" notunu düştü.

ŞEBNEM BOZOKLU: DİLİM VARMIYOR

Üzüntüsünü ifade eden Şebnem Bozoklu, "Hiç unutmayacağım. Anlattığınız her ders, her anı, her kahkahanız aklımda... Sizin eve ilk gelişim, Ören'deki yazlıkta geçirdiğim ilk yıl... En son geçen yaz Cunda'da buluşmamız... Dilim varmıyor. Çok üzgünüm... Canım hocam Hülya Nutku'ya Allah'tan rahmet, canım Zeynep'e sabır diliyorum..." dedi.

BURAK ALTAY: ŞİMDİ DERDİMİZİ KİME ANLATACAĞIZ?

Oyuncu Burak Altay, "Biz şimdi derdimizi kime anlatacağız? Hocam Hülya Nutku, çok üzgünüm... Başta kardeşim Zeynep Nutku'ya, ardından bütün öğrencilerine, akrabalarına sabır diliyorum..." şeklinde konuştu.

