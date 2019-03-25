Yaklaşık 2 sene önce Nişantaşı’nda Arnavut oyuncu Shyqyri Caushaj (Şükrü Çavuşay) tarafından kurulan Tiyatro Teras artık Beşiktaş’ta.



Türkiye’de oyunculuk anlamında yeni bir şeyler denemek ve estetik algısı oluşturmak için sıfırdan bir eğitim süreci ile başlayan laboratuvar tiyatrosu Tiyatro Teras yetiştirdiği oyuncularla sezon boyunca tiyatro yapıyor.



Tüm oyuncularının ilk oyunculuk deneyimiyle sahneye çıktığı eleştirmenlerden tam not alan Hadi Sevişelim 13 temsil kapalı gişe oynadı.



Tiyatro Teras’ın Nişantaşı’ndan Beşiktaş’a taşınma sürecinde bir süre temsillerine ara verilmek zorunda kalan Hadi Sevişelim oyunu 14. temsilini 80 kişilik yeni sahnesinde 27 Mart Çarşamba günü oynayacak.



Aynı zamanda Dünya Tiyatrolar Günü olan 27 Mart’ta Tiyatro Teras’ın yeni yeri de duyurulacak.

