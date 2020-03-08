Tiyatroda bu hafta 9 yetişkin 11 çocuk oyunu (İstanbul tiyatro rehberi)

İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 9 yetişkin ve 11 çocuk oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.



Program kapsamında, 11-14 Mart'ta İngiliz yazar Noel Coward imzası taşıyan Ben Çağırmadım Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alan Matruşka Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, Haldun Taner'in kaleme aldığı Ay Işığında Şamata Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Gökhan Aktemur'un Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak yazdığı Karıncalar- Bir Savaş Vardı Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde oynanacak.



Aynı tarihlerde Osmanlı'nın Sherlock Holmes'u diye anılan Komiser Avni'nin başına gelenleri anlatan Amanvermez Avni Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, klasik Fransız tiyatrosunun kurucularından Moliere'in yazdığı son oyun olan Hastalık Hastası Ümraniye Sahnesi'nde, ayrılık sonrası çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik sürecini anlatan Uzlaşma Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ve modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen'in yazdığı Nora-Bir Bebek Evi Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izlenebilecek.



Carlo Goldoni'nin İtalyan komedi tiyatrosuna kazandırdığı seçkin örneklerden biri olan İki Efendinin Uşağı ise Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde 12-14 Mart'ta seyircilerin beğenisine sunulacak.



Çocuk oyunlarından da Elma Kurdu Kırtık 12 ve 13 Mart'ta Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi'nde, Bir Gün Ayakkabımın Teki Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi'nde minik seyircilerle buluşacak. 15 Mart'ta Üzgün Ağaçlar Ülkesi Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, Harikalar Mutfağı Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, Perikız Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Benim Güzel Pabuçlarım Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, Pollyanna Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, Rüya Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, Yaşasın Barış Ümraniye Sahnesi'nde, Bir Kümes Hikayesi Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ve Bisküvi Adam Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde sergilenecek.



DEVLET TİYATROLARI



İstanbul Devlet Tiyatrosu, 10-15 Mart'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne Sinyor Battista'nın iki kızının evlilik maceraları çevresinde dönen, William Shakespeare'in yazdığı Hırçın Kız, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne ressam Pablo Picasso ile dönemin Almanya Kültür Bakanlığı sorumlusu Fischer arasında geçen hikayeyi konu edinen Bir Picasso, Üsküdar Tekel Sahnesi mesleğine ve sanata aşık aksesuarcı Josef Bieder'in hayatına odaklanan Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An - (Aksesuvarcı)'yı ağırlayacak.



Üsküdar Stüdyo Sahne'de de 10-13 Mart'ta Alain Badiou'nun yazdığı Filozof Ahmed ile 14 ve 15 Mart'ta Siz Ne Dersiniz, Garibaldi Salon 2'de 12-14 Mart'ta, Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye ile 15 Mart'ta Kadıncıklar (Pazar Okumaları), Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde 12-15 Mart'ta, ressam Aliye Berger'in hayatını konu edinen Alyoşa, Zeytinburnu Sahnesi'nde ise 13-15 Mart'ta, Becky Mode'nin kaleme aldığı Tamamen Doluyuz sahnelenecek.



KONSERLER VE SAHNE SANATLARI



İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda da bu hafta Rus keman virtüözü Alena Baeva, Avrupa'nın başarılı orkestralarından biri olarak gösterilen Ulusal Basque Orkestrası'yla yarın, gitarıyla çağdaş dünya müziğinde yükselen Cezayirli sanatçı Souad Massi 10 Mart'ta, En İyi Orkestra Performans" dalında 62. Grammy Ödülleri'nde aday olan Kremerata Baltica 12 Mart'ta sahne alacak.



Şefliğini Thomas Rösner'in üstlendiği, solist olarak klarnetiyle Nicolas Baldeyrou'nun yer alacağı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Çetin Emeç'i Anma Konseri'ni 13 Mart'ta müzikseverlerle buluştururken, 15 Mart'ta da librettosunu Nazlı Zeynep Ergüven'in kaleme aldığı Barış Ormanı adlı çocuk operası CRR'de izlenebilecek.



En iyi orkestralar arasında gösterilen The Royal Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Camerata Royal Concertgebouw, piyanist Behzod Abduraimov solist ve şefliğinde 10 Mart'ta İş Kuleleri Salonu'nda klasik müzik konseri verecek.



Türkiye'nin seçkin müzisyenlerinden oluşan Avrasya Filarmoni Orkestrası, devlet sanatçısı Prof. Rengim Gökmen şefliğinde ve ünlü piyanist İdil Biret'in solistliğinde verecekleri Ludwig van Beethoven'ın 250. Doğum Yılı Özel Konseri'yle, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTist) da Elektronika performansıyla 11 Mart'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin konuğu olacak.



Serdar Biliş'in yönetmenliği ve Beyhan Murphy'nin koreografisiyle çağdaş bir müzikal uyarlaması olarak sahneye konulan Alice Müzikali, 12 ve 13 Mart'ta, DenizBank Çocuk Operası ise Wolfie Harikalar Operasında ile 15 Mart'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerin karşısına çıkacak.



Eyüpsultan Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında gazeteci, yazar Fatma Gülşen Koçak, Türk kültür hayatına eserleriyle katkıda bulunan kadın yazarların, edebiyata yönelişlerini anlatan Kültür Dünyamızdan Kadın Porteleri başlıklı programda, bu hafta senarist ve yazar Ayşe Şasa'yı anlatacak. Program, 11 Mart'ta Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenecek.



İdil Biret, yarın Kadıköy Belediyesi kültür ve sanat etkinlikler kapsamında Süreyya Operası'nda Doğumunun 250. Yılında Beethoven konseri verecek.