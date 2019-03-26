Tiyatro sahnelerinde oyuncuların emeklerini ve yeteneklerini destekleyen tiyatronun görünmeyen kahramanları, diktikleri kostümler, tasarladıkları dekorlar, yaptıkları aksesuarlar, ışıklandırma ve ses teknikleriyle izleyicinin ayrı bir dünyaya gitmesini sağlıyor.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 12 yerleşik sahnesinde sergilenen oyunların tüm kostümleri, aksesuarları ve dekorları Ankara Macunköy'deki tiyatro kampüsü içinde yer alan Sanat Teknik Müdürlüğünde hazırlanıyor.

Kadın ve erkek terzi, şapka ve çiçek, demir, mekanik, marangoz, kundura, peruka ile elektronik atölyelerinin bulunduğu 25 bin metrekarelik alanda hummalı çalışma yürüten 250 emektar, sezondaki tüm oyunların, kostüm, dekor, aksesuar ihtiyacını karşılıyor.



Sanat Teknik Müdürlüğü bu alanda dünyada tek olma özelliği taşıyor.



SAHNE ARKASININ EMEKÇİLERİ



"Perde" dendikten sonra sahnede başarılı performanslar sergileyen tiyatro sanatçılarına, sahne arkasında hünerleriyle sanata katkı sağlayan büyük bir emekçi kadro bulunuyor.



Oyunun sesçisinden ışıkçısına, suflözünden makyözüne tüm ekip, izleyicileri farklı bir dünyaya götürmek ve sanatçıların en iyi performansa ulaşmalarını sağlamak için çalışıyor.

