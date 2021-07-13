Toby Kirkup hayatını kaybetti

Peaky Blinders oyuncusu Toby Kirkup, kollarında karıncalanma ve göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildikten sonra hayatını kayebetti.

13.07.2021 - 22:05

Toby Kirkup hayatını kaybetti

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Peaky Blinders ve Emmerdale adlı dizilerde rol alan oyuncu Toby Kirkup, kollarında karıncalanma hissi ve göğüs ağrısı şikayetiyle 29 Ağustos'ta hastanede tedaviye alındı. Independent'in haberine göre; Kirkup, doktorların kendisine gastrit teşhisi koymasının ardından taburcu edildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ 

Ancak ünlü oyuncunun durumu eve döndüğünde kötüleşti. Kusmaya başlayan Toby Kirkup, ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Otopsi raporunda da oyuncunun ölümünün doğal nedenlerle olduğu belirtildi.

ÖLÜMÜNÜN ARAŞTIRILMASI İSTENDİ 

Adli tıp uzmanı Catherine Toner, aktörün daha önce uyuşturucu ve alkol sorunları yaşadığını söyledi. Toby Kirkup'un ailesi de tedaviyle ilgili endişeleri olduğunu belirterek, ölümünün araştırılmasını istedi.

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