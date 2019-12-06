Todd Phillips'ten Joker 2 açıklaması

Sinema tarihine geçen Joaquin Phoenix’li Joker'in ikinci filmi çekilecek mi, Joker 2'nin başrolünde kim olacak, Batman'i Bradley Cooper mı canlandıracak? gibi yıla damga vuran filmle ilgili sorulara en net cevaplar yönetmen Todd Phillips'ten geldi. İşte Joker 2 ile ilgili merak edilenler

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DC çizgi romanlarından uyarlanan Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı Joker'in  tek film olarak kalacağı söylense d, milyar dolar kulübüne giren ilk 18 yaş sınırlı film unvanı, yeni iddialarını da beraberinden getirdi. Belirsizliğe son veren ise Todd Phillips'in IndieWire'a yaptığı açıklama oldu.

"ANLAŞMAMIZ YOK"

48 yaşındaki yönetmen "Joker 2’ye dair ihtimalleri Joaquin Phoenix ile konuşmuşluğumuz var. Filmin tanıtım çalışmaları sırasında Warner Bros. stüdyolarıyla birlikte Toronto’ya Venedik’e gittik, dünyayı dolaştık. Elbette oturup akşam yemeği yerken elbette devam filmi konusu açılıyor. Fakat bunu gerçekleştirmemiz şu an mümkün değil çünkü devam filmi için anlaşmamız yok" dedi.

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"YENİ SÖZLEŞME İSTEYEN OLMADI"

Joker 2'nin olup olmayacağını bilmediklerini söyleyen Phillips "Joaquin Phoenix ile yeni bir sözleşme yapmak için iletişime geçen olmadı. Çıkan haberlerin sadece beklenti odaklı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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2 FARKLI PROJE

Konu hakkında IGN’e de konuşan Todd Phillips, Joker filmini Warner Bros’a sunduğu ilk dönemde aklında başka DC projelerinin de olduğunu söyledi. Amerikalı senarist ve yönetmen, Joker’a benzer iki DC filminin daha çekilmesini istediğini ve bu filmler için farklı iki yönetmen önerdiğini açıkladı.

Joker fragmanı

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