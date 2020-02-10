Tokat Şehir Müzesi'nde 11 bin parça eser sergileniyor

Tokat Belediyesi Şehir Müzesi Rehberi Yavuz Özdemir, kent müzesini bir yılda 160 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Özdemir, "Tokat Şehir müzemiz, 2019 tarihi içerisinde 160 bin ziyaretçiye ulaşarak rekor bir ziyaretçi sayısına ulaşmış bulunmakta. Müzemiz toplam 3 kattan oluşmakta. Üst katta etnografya bölümümüzde Tokat'ın yetiştirdiği ünlü şahsiyetler ile kente ait gündelik nesne konulu çalışmamız var. Giriş katımızda bir sanat galerisi oluşturduk. Burada Tokat'ın Cumhuriyet dönemi ve Osmanlı döneminde çekilmiş olan 336 karelik bir fotoğraf panosu var. Yine arka tarafında Tokat'a ait el sanatlarını görsel sanatları yerinde inceleyebileceğimiz bir sanat galerisi oluşturmuş bulunmaktayız. Eser sayımız şuanda 11 bin parçayı aşmış bulunmakta. Tarihi kentler birliğinden yılın en iyi müzeciliği ödülüne Tokat Şehir Müzemiz layık görüldü. Tokat'ta ziyaretçilerimizin en çok dikkatini çeken detay, Şehir Müzemizin tamamen ücretsiz olması" dedi.



Şehir müzesi içerisinde kirişlere asılan plakalı bisikletin vatandaşların dikkatini çektiğini söyleyen Özdemir, "Tokat Şehir Müzemizin en dikkat çeken eserlerinden bir tanesi hemen arkamda görmüş olduğunuz zincirlerle asmış olduğumuz plakalı bisikletimiz. 1980'li tarihlere kadar ülke genelinde motorsuz taşıtlarda, hatta at arabalarında dahi plaka zorunluluğunun olduğu bilinmektedir. Merhum Fevzi Termeli'nin ailesi tarafından müzemize bağışlanan plakalı bisiklet örneği, ziyaretçilerimizin en çok ilgisini çeken görsellerden birisidir" diye konuştu.

