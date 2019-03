Fantastik edebiyat yazarı J.R.R. Tolkien'in hayatını konu edinen Tolkien filminin yeni fragman ve posteri yayınlandı.



Film, Lord of The Rings (Yüzüklerin Efendisi) serisi ve The Hobbit gibi ünlü eserleriyle tanınan yazarın ilk gençlik yılları, dostlukları, aşkı ve Orta Dünya'yı şekillendirdiği döneme odaklanıyor.



Yönetmenliğini Dome Karukoski'nin üstlendiği film, izleyenleri yazarın hayal dünyasını şekillendiren yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.



Filmin, senaryosunda David Gleeson ve Stephen Beresford, müziklerinde ise Thomas Newman imzası bulunuyor.



Nicholas Hoult, Lily Collins ve Pam Ferris'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Tolkien, 5 Temmuz'da vizyona girecek.

YENİ FRAGMAN - İZLE

AFİŞ