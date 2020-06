Tom Cruise çekim toplantısında (Görevimiz Tehlike 7 için geri sayım)

Corona virüsün en fazla vurduğu ülkelerin başında gelen İtalya'daki çekimlerine ara verip Amerika'ya dönmek zorunda kalan Görevimiz Tehlike 7 (Mission Impossible 7) ekibi İngiltere'de çalışmalara başladı.

2021'DE SEYİRCİYLE BULUŞACAK



21 Kasım 2021'de bir kez daha Ethan Hunt rolüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Tom Cruise (57) filmin Londra'daki çekim toplantısına giderken objektiflere takıldı.

BEKLENMEDİK DEĞİŞİKLİK



İngiltere'de devam edecek çekimler öncesi filmin kadrosunda beklenmedik bir değişik yaşandı. Görevimiz Tehlike'nin kötü karakterlerden birini canlandıracak Nicholas Hoult, filmin kadrosunda ayrılma kararı aldı. 30 yaşındaki oyuncunun yerine ise Cinayetten Paçayı Kurtarmak (How to Get Away with Murder) dizisinde Jorge Castillo karakterine hayat veren Esai Morales kadroya alındı.

ÇEKİMLER CORONA VİRÜS ENGELİNE TAKILDI