Başrolünde Tom Hanks’in yer aldığı, Marielle Heller'ın yönettiği You Are My Friend’den ilk set görüntüsü yayınlandı.



Tom Hanks’in yanı sıra Matthew Rhys ve Chris Cooper'ın da rol aldığı Fred Rogers'ın biyografik filminin adının Mister Rogers Neigborhood olarak değiştirilebileceği konuşuluyor.



Setten paylaşılan karede Tom Hanks'in Fred Rogers ile neredeyse tamamen benzetilmiş olması dikkat çekti.

Gerçek olaylara dayanan film, Fred Rogers ile gazeteci Tom Junod arasındaki arkadaşlığı tasvir ediyor. Alaycı gazeteci Junod, gönülsüzce Bay Rogers hakkında bir yazı yazmayı kabul eder ve ikili birbirini tanıdıkça gazetecinin hayata olan bakış açısı değişir.



Film, Kasım 2019'da vizyona girecek.