Tom Hanks’li savaş filmi Greyhound’un fragmanı ve afişi yayınlandı

Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı II. Dünya Savaşı filmi Greyhound’un fragmanı ve afişi görücüye çıktı.

08.03.2020 - 16:03

sasasa.png

Philadelphia ve Forrest Gump filmleriyle Oscar kazanan, her sene yeni projelerle karşımıza çıkan usta oyuncu Tom Hanks yeni filminin heyecanını yaşıyor.

Usta oyuncu Tom Hanks’in başrolünde yer alıp aynı zamanda senaryosunu yazdığı II. Dünya Savaşı filmi Greyhound’dan fragman yayınlandı.

Filmi, kariyerini görüntü yönetmeni olarak şekillendiren ve yönettiği 2003 yapımı kısa filmi Two Soldiers ile Oscar kazanan Aaron Schneider yönetiyor.

Tom Hanks’li Greyhound, 15 Mayıs’ta vizyona girecek.

GREYHOUND FRAGMANI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...