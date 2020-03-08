Tom Hanks’li savaş filmi Greyhound’un fragmanı ve afişi yayınlandı

Philadelphia ve Forrest Gump filmleriyle Oscar kazanan, her sene yeni projelerle karşımıza çıkan usta oyuncu Tom Hanks yeni filminin heyecanını yaşıyor.



Usta oyuncu Tom Hanks’in başrolünde yer alıp aynı zamanda senaryosunu yazdığı II. Dünya Savaşı filmi Greyhound’dan fragman yayınlandı.



Filmi, kariyerini görüntü yönetmeni olarak şekillendiren ve yönettiği 2003 yapımı kısa filmi Two Soldiers ile Oscar kazanan Aaron Schneider yönetiyor.



Tom Hanks’li Greyhound, 15 Mayıs’ta vizyona girecek.

GREYHOUND FRAGMANI

