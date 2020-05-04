Tom Hardy’nin Al Capone’u canlandırdığı Capone’dan ilk afiş

ntv.com.tr 04.05.2020 - 09:35 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 09:37
Tom Hardy’nin, İtalyan asıllı Amerikalı mafya lideri Al Capone’u canlandırdığı Capone filminin resmi afişi yayınlandı.
42 yaşındaki İngiliz oyuncu, afişi, Instagram sayfasında paylaştı.
Josh Trank’in yönettiği, Tom Hardy’nin Al Capone’u canlandırdığı Capone, 12 Mayıs’ta video platformlarında yayınlanacak.
Senaryosunu da Trank’in kaleme aldığı film, 48 yaşında ölen Capone’un hayatının son dönemine odaklanıyor ve hapishanede geçirdiği 10 yılın ardından bunama belirtileri göstermeye başlayan Capone’un şiddet dolu geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasını anlatıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Tom Hardy’nin yanı sıra Linda Cardellini, Matt Dillion, Jack Lowden, Kyle MacLachlan ve Noel Fisher rol alıyor.
CAPONE FİLMİNİN İLK FRAGMANI