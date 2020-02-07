Tom Hiddleston’ın yeni projesi belli oldu

Marvel yapımı gişe rekortmeni Yenilmezler (Avengers) serisinde ve Thor'da kötü karakter Loki'ye hayat veren Tom Hiddleston'ın yeni projeleri belli oldu.

2021'de seyirciyle buluşacak olan, çekim aşamasındaki Peki Ya...? (What If...?) ve Loki dizilerinde yine Loki karakterine hayat verecek olan 38 yaşındaki yıldız bir proje için daha anlaşma sağladı. İngiliz oyuncunun siyasi-gerilim dizisi White Stork’un başrolünde yer alacağı açıklandı.

Tom Hiddleston, Thor: Ragnarok (2017) setinde

Christopher Dunlop tarafından üretilen ve Kristoffer Nyholm (Taboo) tarafından yazılıp yönetilen proje, 10 bölüm olacak. Hiddleston, parlamentoya seçilen ve daha büyük hedefleri olan James Cooper karakterine hayat verecek.

MARVEL DİZİLERİNDEN İLK TANITIM

