Tom Holland gelecek Örümcek Adam filmlerinde de olacak

Örümcek Adam'ın gelecek üç yeni filminde de Tom Holland'ın başrolde olacağı açıklandı.

Haberler 05.12.2021 - 09:50

Tom Holland gelecek Örümcek Adam filmlerinde de olacak

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Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok için heyecanlı bekleyiş sürerken Sony yapımcısı Amy Pascal, Fandango, üç Spider-Man filminin daha olacağını açıkladı. Gelecek filmler için yine Tom Holland ile anlaşıldı.

Pascal, "Bu, Marvel ile yapacağımız son film değil. Tom Holland ve Marvel ile bir sonraki Spider-Man filmini yapmaya hazırlanıyoruz. Bunu üç film olarak düşünüyoruz ve şimdi sonraki üçe geçeceğiz. Bu, MCU filmlerimizin sonuncusu değil" dedi.

Holland üç filmde daha rol alırsa altı defa kırmızı kostümü giymiş olacak.

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