Tom ve Jerry’nin gerçek isimlerinin Thomas Jasper Cat Sr. ve Gerald Jinx Mouse olduğu belirtildi. İkilinin tam isimleri, Warner Bros’un geliştirdiği oyun platformu MultiVersus’ta da yer aldı. 1940’lardan bu yana bilinen çizgi filmin kahramanları Tom ve Jerry’nin gerçek isimleri ortaya çıktı. İkilinin 1940'ta Puss Gets The Boot çizgi filmiyle ilk çıktığında orijinal isimleri Jasper ve Jinx'ti. ComicBook'ta yer alan haberine göre; Düşman kedi-fare Tom ve Jerry’nin gerçek isimlerinin Thomas Jasper Cat Sr. ve Gerald Jinx Mouse olduğu belirtildi.Tom ve Jerry’nin tam isimleri, Warner Bros’un geliştirdiği oyun platformu MultiVersus’ta da yer aldı.