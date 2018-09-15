Ünlü şarkıcı Tom Waits, ABD Başkanı Donald Trump karşıtlarına destek vermek için Bella Ciao şarkısını seslendirdi.
İkinci Dünya Savaşı sırasında faşist güçlere karşı savaşan partizanları anlatan Bella Ciao şarkısını İngilizce olarak söyleyen Waits, şarkıya bir de klip çekti.
ANTI-Records tarafından yayımlanan parçanın klibinde Trump'a karşı düzenlenen sokak gösterilerinin görsellerinin kullanılması dikkat çekti. Klibi Jem Cohen yönetti.
Şarkı, gitarist Marc Ribot'un Songs of Resistance 1942-2018 (Direniş Şarkıları) adlı albümünde yer alıyor.
TOM WAITS'TEN BELLA CIAO