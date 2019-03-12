2005 yılından bu yana Belçika’nın Brüksel ile Antwerp arasında kalan Boom bölgesinde gerçekleştirilen Tomorrowland Müzik Festivali, 15’inci kez kapılarını müzikseverlere açıyor. Her yıl 75 ülkeden 400 binden fazla kişinin ağırlandığı festivale; geçtiğimiz senelerde David Guetta, Moby, Avicii, Alesso ve Loud Luxury gibi ünlü dj’ler katıldı.



Bu sene ise Richie Hawtin, Black Coffee ve Amelie Lens gibi birbirinden popüler isimler tekno müzik hayranlarının karşısına çıkacak. İki hafta sonu sürecek festivalin biletleri tüm dünyada 45 dakikada tükendi.



Bu yıl ilk kez Türkiye’ye özel fiyat ve kontenjanla satışa çıkarılan biletler ise müzikseverlere sunuldu.