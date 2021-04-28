Toplumsal cinsiyet eşitliği temalı kısa film festivali

14 yıldır "Kültürler Arası Diyalog ve Göç" teması kapsamında topluma önemli yönetmen ve kısa filmlerin kazandırıldığı Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali, 2021 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na bağlı olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasının yansımalarını ve izlerini anlatan kısa filmleri ve kısa filmlerin yönetmenlerini ödüllendirecek.



Bu yıl belirlenen tema doğrultusunda JCI İstanbul Crossroads ekibinin belirlediği 9 Ağustos 2021 tarihine kadar kısa film başvuruları "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" temasıyla kabul edilecek. Bu tema doğrultusunda yıl sonunda gerçekleştirilecek olan gala gecesi ile ödül alan filmler açıklanacak.



Ödül kategorileri:



· En İyi Sinematografi



· Temayı En İyi Yansıtan Film



· En İyi Yönetmen



· En İyi Senaryo



· En İyi Belgesel



. En İyi Kurmaca



JCI İstanbul Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali, JCI 2007 Dünya Kongresinde “Dünyanın En Başarılı Halkla İlişkiler Programı” ve “Avrupa’nın En Başarılı Yayını” , 2019 JCI Avrupa Kongresinde “Barış Ödülü”, 2020 JCI Türkiye Ödülleri’nde “En İyi Peace is Possible Projesi” gibi ödüllere layık görüldü.