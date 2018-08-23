Yönetmen, tiyatro, sinema ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Toron Karacaoğlu, tatilini geçirdiği Ayvalık'ın Altınoluk beldesinde yaşamını yitirdi.
87 yaşındaki Karacaoğlu'nun vefat haberini oyuncu Orhan Aydın sosyal medya hesabından duyurdu: “Sahnelerimiz ülkenin en ışıklı oyuncusunu, insanlık hayatı en mutlandıran sesini yitirdi.”
Toron Karacaoğlu cuma günü öğle namazını müteakip Altınoluk'ta toprağa verilecek.
Usta sanatçı başta Cüneyt Arkın olmak üzere birçok ünlü ismi filmlerinde seslendirmişti.
Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti
Sanat
Usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti.
Yönetmen, tiyatro, sinema ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Toron Karacaoğlu, tatilini geçirdiği Ayvalık'ın Altınoluk beldesinde yaşamını yitirdi.