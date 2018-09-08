Romantik-dram türündeki ilk filmi El Yazısı ile tanınan Ali Vatansever’in ikinci sinema filmi Saf, Toronto Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. Yönetmen Vatansever'in senaryosunu da yazdığı filmin, Daire Creative'ten başarılı tasarımcı Arda Aktaş imzalı yeni afişi yayınlandı.



11 Eylül’de, Toronto Film Festivali "Discovery" bölümünde ilk kez sinemaseverlerle buluşacak olan Saf’ın başrollerinde Erol Afşin ve Saadet Işıl Aksoy yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Saf, gecekonduda yaşayan bir çiftin mahallede çıkan kentsel dönüşüm söylentileri sonrasında değişen hayatlarını konu ediyor. Kamil ile Remziye Fikirtepe’de bir gecekondu mahallesinde yaşayan evli bir çifttir. Naif bir adam olan Kamil, yan mahallede yürütülen kentsel dönüşüm projesinin şantiyesinde çalışmaya başlar. Uygulanan kentsel dönüşüm projesine mahalleli oldukça tepkilidir. Mahallesinde gördüğü tepkiler ve işyerinde artan baskılar Kamil’i farklı bir adama dönüştürür. Kamil’in yaşadıkları onunla birlikte en çok eşi Remziye’yi etkiler...

Kadrosunda Onur Buldu, Ümmü Putgül ve Kida Ramadan gibi isimlerin de yer aldığı film, Türkiye-Almanya-Romanya ortak yapımı olan SAF T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Film und Medienstiftung NRW ve Eurimages destekleriyle gerçekleştirildi.