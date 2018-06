İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Transformers yerine izlenebilecek 6 robot temalı film

Bumblebee filminin yönetmen koltuğunda geçtiğimiz yıl vizyona giren başarılı animasyon filmi Kubo and the Two String'in yönetmeni Travis Knight oturuyor.

Başrollerinde ise Hailee Steinfeld ve John Cena yer alıyor. 1987 yılında geçen film, Autobotlar'ın sevilen üyelerinden Bumblebee'nin hikayesi anlatılıyor. Fragman yayınlandıktan 6 saat sonra 250 bine yakın izlendi. Film Michael Bay tarafından yönetilmemiş ilk Transformers filmi olarak da kayıtlara geçti. Transformers Bumblebee'nin 21 Aralık'ta Türkiye'de vizyona girmesi bekleniyor.

BUMBLEBEE'DEN İLK FRAGMAN - İZLE