Travis İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü Brit-rock grubu, “Travis performing their album ‘The Man Who’ in full + other hits” turnesi dahilinde ve Garanti Caz Yeşili Konserleri kapsamında, 8 Haziran’da Zorlu PSM’de olacak.

Grubun unutulmaz albümü 'The Man Who'nun tamamını canlı çalacağı, hemen arkasından milyonları peşinden sürükleyen melodiler ve akıllara kazınmış sözleri ile en iyi hitlerini seslendireceği konser, Zorlu PSM Ana Tiyatro Sahnesi’nde, hybrid (ayakta ve oturmalı bir arada) formatta gerçekleşecek.



1990 yılında başladıkları müzik hayatlarında Glosgow’dan samimiyetlerini tüm dünyaya yaymayı başaran, Why Does It Always Rain On Me, Sing, Love will come through, Side ve Closer gibi hit parçaların sahibi Travis, büyüleyici performanslarını İstanbul'a taşıyor. Bu sene 18 yaşına giren 'The Man Who' albümünün turnesi kapsamında İstanbul’a konuk olacak grup, The Man Who albümünde yer alan şarkılarının yanı sıra klasikleşen softrock hitlerini de müzikseverlerle buluşturacak.



Konserin biletleri, 23 Mart Cuma günü satışa çıkacak.