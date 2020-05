Tribeca Film Festivali'nin kazananları belli oldu

Corona virüs salgını nedeniyle basın mensupları ve sektör profesyonelleri için online olarak düzenlenen Tribeca Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.



Festivalin ABD Yarışma dalında En İyi Film Ödülü’nü, 2004 yapımı Saving Face'in yönetmeni Alice Wu’nun yönettiği Bir Bilsen (The Half of It) kazandı.

ABD Belgesel Yarışma kategorisinde ise Bo McGuire imzalı Socks on Fire En İyi Belgesel seçildi.

Corpus Christi'nin yönetmeni Jan Komasa’nın yeni filmi The Hater, festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde En İyi Film Ödülü’nün sahibi oldu.



BİR BİLSEN'İN KONUSU



Bir Bilsen, arkadaşına sevdiği kızı etkilemesi için yardım etmeye çalışırken, kendisinin de aynı kişiden hoşlandığını fark eden genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Utangaç bir kız olan Ellie Chu, derslerinde oldukça başarılı olan bir lise öğrencisidir. Okulun futbol takımındaki öğrencilerinden olan Paul, okulun en havalı kızını etkilemenin yolunu arar. Bunun için de Ellie’den yardım ister. Paul’a yardım etmeyi kabul eden Ellie, bu süreçte kendilesi ile ilgili farkında olmadığı gerçeklerle yüzleşir. Ellie, Paul’un etkilemeye çalıştığı kızdan hoşlandığını fark edince, işler içinden çıkılmaz bir hal alır.