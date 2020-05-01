Troller Dünya Turu (Trolls World Tour) krizi büyüyor

Universal Pictures'ın, corona virüse karşı filmlerinin küresel sinema yayınlarıyla aynı gün evlerde yani dijital platformlarda yayınlanma stratejisine karşı tepkiler büyüyor. AMC Theatres'ın ardından Cineworld de böyle bir uygulamanın hayata geçmesin durumunda stüdyonun filmlerini yayınlamayacağını açıkladı.

01.05.2020 - 08:32

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Corona virüse karşı strateji başarılı oldu: Troller Dünya Turu dijital izlenme rekoru kırdı

Troller Dünya Turu'nun (Trolls World Tour) rekoru Hollywood'da dengeleri değiştirebilir

Troller Dünya Turu'nun (Trolls World Tour) rekoru Hollywood'da dengeleri değiştirebilir

Corona virüs nedeniyle sinema salonlarının kapatılmasıyla dijital olarak yayınlanan Troller Dünya Turu'nun (Trolls World Tour) izlenme rekoru kırması Universal Pictures'ı cesaretlendirdi. Film şirketi bundan sonraki bazı filmleri için de benzer bir strateji yürüteceğini açıklayınca dünyanın en büyük sinema salonu zinciri olan AMC Theatres, böyle bir durumda Universal’ın filmlerini salonlarında göstermeyeceğini açıkladı. Bu tepkinin hemen ardından Amerika’daki en büyük ikinci sinema salonu zinciri olan Regal Cinemas'ı bünyesinde barındıran Cineworld de harekete geçti.

POLEMİK FINANCAL TIMES SAYFALARINDA

Financal Times'ın haberine göre Cineworld, Universal’ın bu hamlesinin doğru olmadığını belirtti ve hayata geçmesi durumunda stüdyonun filmlerini salonlarında yayınlamayacağını açıkladı. 

20 MİLYAR DOLAR DAĞITIMCILARA GİTTİ

Hollywood'da dengeleri değiştirebilecek tartışma büyürken, Cineworld geçtiğimiz yıl gişede 42 milyar dolar hasılata ulaşıldığını ve bu gelirin 20 milyar dolarının dağıtımcılara gittiğini hatırlattı.

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