Troya Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020’de finale kaldı

Çanakkale'de 5 bin yıllık Troya Antik Kenti girişinde bulunan 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip Troya Müzesi, haziran ayında Avrupa Müze Forumu'nca her sene kamusal kalitesi yüksek olarak değerlendirilen müzelere verilen ödülün 2020 yılı adaylığına gösterildi.

Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya, Avrupa Konseyi'nin desteğiyle faaliyet gösteren Avrupa Müze Forumu'nun düzenlediği Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020'de finale kalmayı başardı.

Troya Müzesi 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşuyor

MÜZEDE EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLADI



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşsiz atmosferi, sunumlarıyla ziyaretçilerini etkileyen, eğitim ve sosyal alanlarda sorumluluk üstlenen ve kalite standartlarını geliştiren müzelere verilen ödüllerde finale ulaşan Troya Müzesi'nin bu başarısını sosyal medya hesabından duyurarak, müzede emeği geçenleri kutladı.

4 yılda tamamlanan müze yaklaşık 75 milyon liraya mal oldu

Bakan Ersoy paylaştığı mesajda, “Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzemiz Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020’de finale kaldı. Çok sayıda müze arasından aday gösterilen Troya'yı ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, müzede emeği olan herkesi kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

YARIŞMANIN SONUÇLARI 2 MAYIS 2020'DE



Avrupa Yılın Müzesi 2020 ödülünü kazanacak olan müze 29 Nisan-2 Mayıs 2020 tarihleri arasında Birleşik Krallık Cardiff Amgueddfa Cymru’daki Wales Ulusal Müzesi’nde düzenlenecek Avrupa Müze Forumu Yıllık Konferansı’nın son gününde törenle açıklanacak.



Yarışmada finale kalan Troya Müzesi'nin heyecanlı bekleyişi de 2 Mayıs 2020’de açıklanacak sonuçlar için daha da arttı. Avrupa Müze Forumunun ana ödülü olarak kabul gören Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’nü daha önce Türkiye adına 1997 yılında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi kazanmıştı.

MART AYINDA AÇILDI



Troya Müzesi 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen yarışma sonucu belirlenen proje kapsamında yapılmaya başlanmış; resmi açılışı da 18 Mart 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.